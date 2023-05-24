The following Mary Persons seniors are the honor graduates from Class of 2023​:

Zachary Acosta, Ellie Adams, Emily Adams, ​Greenly Aghajanian, ​Brandon Alford, ​Anyana Barkley, Lilly Barnes,  Kallie Bates, Nadya Bauman, John Beasley, Nolan Blair, Daniel Boyer, ​Ansley Brooks, ​Nickolas Brooks, ​Thomas Brooks, Trystin Brummett, ​Caroline Buffington, ​Carter Campbell, ​Claire Campbell, ​Madelyn Causey, ​Reagan Clance, ​Morgan Currie, ​Jayci Daniels, Cohen Day, Dawson Dell, Riley Dunn, Sarina Eckelbarger, Camaran Edwards, ​Madelyn Emami, ​Abigail Etheridge, ​Samantha Fussell, Jesse Garza, ​Elizabeth Gavin, ​Mary ​Katherine Geer, Drew Grant, Jayden Gray, Damion Guice, ​Delaney Hancock, Emily JHansen, ​Ah'Zoria Hardy, ​Lawson Harris, ​Piper Haworth, Haylie Heath, ​Logan Hickman, Riley Hill, Gage Hopper, ​Austin Howell, ​Payton Johnson, Faith Jones, Landon Jones, ​Daniel Joseph, ​Jaycee Justice, ​Madison Justice, ​Makaya Knight, Corbin Lane, ​Donivan McBride, Jordan McCord, Aaron McCoy, ​Madison McKinnon, Jacob Medlin, Gabriella Miller, ​Brunson Moore, ​Kennedy Morgan, Elizabeth Mullis, Michaela Mullis, Anna Murdock, Chloe Myers, Ava Nelson, ​Taylor Norsworthy, ​Jeremiah Ochieng, Emily Oden, Nidhi Patel, Trilok Patel, ​Emma Peterman, ​Maggie Phelan, Toniya Ponder, Logan Pryde, Peyton Pryor, ​Madison Rawlins, Andon Riley, Molly Rivers, ​Alexander Robichaux, ​Cheylan Rutherford, ​Mya Rutherford, ​Dominic Selinger, ​Makayla Shelley, ​Madison Shields, ​Blaklee Shortt, ​Charles Simmons, ​Ziambria Slaughter, ​Laura Sosebee, ​Cameron Sparks, ​Charley Speir, ​Sydney Stapleton, Emily Starr, Emma Stiles, Colton Storey, Mary Michael Tane, ​Lauren Thomas, ​Tashana Threatt, ​Nicholas Turner, ​Riley Van ​Voorhis, ​Olivia Vinson, Willow Waldrep, ​Hayden Walker, Aubrey Walton, ​Trenton Wheelus, Michael Whitfield, ​Chance Wiggins, ​Anna Woodgeard and Breana M Wyrick.