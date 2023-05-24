The following Mary Persons seniors are the honor graduates from Class of 2023:
Zachary Acosta, Ellie Adams, Emily Adams, Greenly Aghajanian, Brandon Alford, Anyana Barkley, Lilly Barnes, Kallie Bates, Nadya Bauman, John Beasley, Nolan Blair, Daniel Boyer, Ansley Brooks, Nickolas Brooks, Thomas Brooks, Trystin Brummett, Caroline Buffington, Carter Campbell, Claire Campbell, Madelyn Causey, Reagan Clance, Morgan Currie, Jayci Daniels, Cohen Day, Dawson Dell, Riley Dunn, Sarina Eckelbarger, Camaran Edwards, Madelyn Emami, Abigail Etheridge, Samantha Fussell, Jesse Garza, Elizabeth Gavin, Mary Katherine Geer, Drew Grant, Jayden Gray, Damion Guice, Delaney Hancock, Emily JHansen, Ah'Zoria Hardy, Lawson Harris, Piper Haworth, Haylie Heath, Logan Hickman, Riley Hill, Gage Hopper, Austin Howell, Payton Johnson, Faith Jones, Landon Jones, Daniel Joseph, Jaycee Justice, Madison Justice, Makaya Knight, Corbin Lane, Donivan McBride, Jordan McCord, Aaron McCoy, Madison McKinnon, Jacob Medlin, Gabriella Miller, Brunson Moore, Kennedy Morgan, Elizabeth Mullis, Michaela Mullis, Anna Murdock, Chloe Myers, Ava Nelson, Taylor Norsworthy, Jeremiah Ochieng, Emily Oden, Nidhi Patel, Trilok Patel, Emma Peterman, Maggie Phelan, Toniya Ponder, Logan Pryde, Peyton Pryor, Madison Rawlins, Andon Riley, Molly Rivers, Alexander Robichaux, Cheylan Rutherford, Mya Rutherford, Dominic Selinger, Makayla Shelley, Madison Shields, Blaklee Shortt, Charles Simmons, Ziambria Slaughter, Laura Sosebee, Cameron Sparks, Charley Speir, Sydney Stapleton, Emily Starr, Emma Stiles, Colton Storey, Mary Michael Tane, Lauren Thomas, Tashana Threatt, Nicholas Turner, Riley Van Voorhis, Olivia Vinson, Willow Waldrep, Hayden Walker, Aubrey Walton, Trenton Wheelus, Michael Whitfield, Chance Wiggins, Anna Woodgeard and Breana M Wyrick.